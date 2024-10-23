В Анкаре произошел теракт на объекте аэрокосмической корпорации. Есть погибшие

На объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAŞ в Анкаре произошел теракт, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом в среду, 23 октября, сообщает информагентство IHA.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что теракт произошел в Анкаре в районе Кахраманказан у здания турецкой корпорации TUSAŞ, которая занимается производством военных самолетов и космического оборудования. На объекте прогремел взрыв и были слышны звуки стрельбы.

Источник: youtube.com / haberglobal

По словам Али Ерликая, в результате теракта есть погибшие и раненые. Точное число он не привел. Как передает турецкий телеканал NTV, террористы могли взять заложников. Более подробных данных о нападении пока нет.

В настоящее время Министерство внутренних дел Турции выясняет обстоятельства произошедшего. Али Ерликая отметил, что людей будут информировать о развитии событий.

Турецкая аэрокосмическая корпорация TUSAŞ была основана 28 июня 1973 года с целью снижения зависимости Турции от иностранной оборонной промышленности. В 1984 году в рамках турецко-американского партнерства на предприятии началось производство самолетов F-16 и летные испытания истребителей. Позже долю партнеров США выкупила турецкая сторона. Сегодня TUSAŞ работает с Airbus и Boeing, изготавливая детали для самолетов и беспилотники, а также входит в сотню крупнейших мировых игроков в авиационной и космической промышленности.