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Происшествия В Анкаре произошел теракт на объекте аэрокосмической корпорации. Есть погибшие

В Анкаре произошел теракт на объекте аэрокосмической корпорации. Есть погибшие

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3 комментария

На объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAŞ в Анкаре произошел теракт, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом в среду, 23 октября, сообщает информагентство IHA.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что теракт произошел в Анкаре в районе Кахраманказан у здания турецкой корпорации TUSAŞ, которая занимается производством военных самолетов и космического оборудования. На объекте прогремел взрыв и были слышны звуки стрельбы.

По словам Али Ерликая, в результате теракта есть погибшие и раненые. Точное число он не привел. Как передает турецкий телеканал NTV, террористы могли взять заложников. Более подробных данных о нападении пока нет.

В настоящее время Министерство внутренних дел Турции выясняет обстоятельства произошедшего. Али Ерликая отметил, что людей будут информировать о развитии событий.

Турецкая аэрокосмическая корпорация TUSAŞ была основана 28 июня 1973 года с целью снижения зависимости Турции от иностранной оборонной промышленности. В 1984 году в рамках турецко-американского партнерства на предприятии началось производство самолетов F-16 и летные испытания истребителей. Позже долю партнеров США выкупила турецкая сторона. Сегодня TUSAŞ работает с Airbus и Boeing, изготавливая детали для самолетов и беспилотники, а также входит в сотню крупнейших мировых игроков в авиационной и космической промышленности.

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Комментарии
3
chip1
51 минута
После делегации Турции в БРИКС, теракт, совпадение или работают западные спецслужбы?
280350818
40 минут
Не успел Эрдоган прилететь в Казань, первое предупреждение!
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