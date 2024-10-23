Эрдоган сообщил о четырех жертвах теракта в Анкаре

Четыре человека погибли и 14 пострадали во время стрельбы в турецкой столице. Об этом 23 октября сообщил президент страны, который в настоящее время находится на саммите БРИКС в Казани.
Эрдогана цитируют федеральные СМИ. Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге.
Глава МВД Турции уточняет, что из 14 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Напавшие на прохожих террористы, по официальной информации, ликвидированы. Сообщается, что их было двое, одна из них женщина.
Ранее сообщалось, что террористов могло быть трое.
Теракт произошел к вечеру 23 октября на территории аэрокосмической корпорации. Нападавшие приехали на такси и сразу же начали стрелять по прохожим. Сотрудники корпорации закрылись в здании и ждут эвакуации.
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