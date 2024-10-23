Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

зап.

 760мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Промышленный Петербург
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Мамы и чайлдфри
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Эрдоган сообщил о четырех жертвах теракта в Анкаре

Эрдоган сообщил о четырех жертвах теракта в Анкаре

2 356
2 комментария

Четыре человека погибли и 14 пострадали во время стрельбы в турецкой столице. Об этом 23 октября сообщил президент страны, который в настоящее время находится на саммите БРИКС в Казани.

Эрдогана цитируют федеральные СМИ. Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге.

Глава МВД Турции уточняет, что из 14 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Напавшие на прохожих террористы, по официальной информации, ликвидированы. Сообщается, что их было двое, одна из них женщина.

Ранее сообщалось, что террористов могло быть трое.

Теракт произошел к вечеру 23 октября на территории аэрокосмической корпорации. Нападавшие приехали на такси и сразу же начали стрелять по прохожим. Сотрудники корпорации закрылись в здании и ждут эвакуации.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
274950081
57 минут
Вангую, террористы принадлежат к определённой религии,
ixform
2 часа
ключевое слово ЖЕНЩИНЫ надо больше агентесс
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30