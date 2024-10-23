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Общество Арестован второй фигурант дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Арестован второй фигурант дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

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1 комментарий

Таганский районный суд Москвы 23 октября отправил под стражу второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сказано в пресс-релизе, именно на его карту потерпевшая перевела более 3 миллионов рублей — часть похищенных обманным путем денег.

О задержании 43-летнего мужчины — жителя Йошкар-Олы — стало известно накануне. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты для коммуникации между участниками организованной группы. Также он делился с ними информацией о подконтрольных ему банковских картах, на которые получал похищенное.

Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции также назвала имя обвиняемого — Дмитрий Леонтьев — и уточнила, что он арестован на 2 месяца, то есть до 22 декабря 2024 года. О Леонтьеве известно, что он ранее был судим за кражу, в 2022 году вышел на свободу, у него есть совершеннолетние дети.

По данным МВД, ущерб от мошеннических действий в отношении певицы составил более 200 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено после обращения Ларисы Долиной в правоохранительные органы. По данным столичной прокуратуры, телефонные мошенники плотно общались с Долиной на протяжении нескольких месяцев и в итоге убедили ее перевести сбережения и средства от продажи квартиры «на безопасные счета». 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову 13 августа суд отправил в СИЗО. Купившая благодаря мошенникам квартиру Долиной мать-одиночка подала к певице встречный иск.

Срок следствия по делу об афере с квартирой Долиной продлен до 28 января.

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Комментарии
1
jokir
21 минута
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