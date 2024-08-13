В Москве задержали 53-летнюю женщину-курьера по делу Ларисы Долиной

Полиция в Москве задержала 53-летнюю женщину-курьера, которая может быть соучастницей в деле о хищении денег и квартиры у певицы Ларисы Долиной. Ущерб в правоохранительных органах оценили более чем в 200 миллионов рублей.



Как рассказала 13 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 53-летняя курьер забрала у Долиной часть денег и перевела их аферистам. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.



«Выполняя указания звонивших, гражданка перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, после чего осуществила операции с недвижимостью, принадлежащей ей на праве собственности», — заявила Волк.

