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    В Москве задержали 53-летнюю женщину-курьера по делу Ларисы Долиной

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    Полиция в Москве задержала 53-летнюю женщину-курьера, которая может быть соучастницей в деле о хищении денег и квартиры у певицы Ларисы Долиной. Ущерб в правоохранительных органах оценили более чем в 200 миллионов рублей.

    Как рассказала 13 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 53-летняя курьер забрала у Долиной часть денег и перевела их аферистам. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.

    «Выполняя указания звонивших, гражданка перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, после чего осуществила операции с недвижимостью, принадлежащей ей на праве собственности», — заявила Волк.

    Ранее «Фонтанка» писала о ситуации с народной артисткой Ларисой Долиной. В видеообращении она объяснила, что стала жертвой аферистов, потеряла более 100 миллионов рублей и квартиру площадью около 200 квадратных метров в Хамовниках. Позднее в ее социальных сетях появились сообщения, что деньги она якобы перевела на помощь батальону «Азов»*. Позже в обращении Долина подчеркнула, что от ее имени распространяется «обращение чудовищного характера, в котором нет ни единого слова правды».

    Сейчас на квартиру певицы наложен арест. В телеграм-каналах сообщалось, что утром туда якобы приехали пять человек, назвавших себя новыми собственниками жилья.

    * Террористическая организация, запрещена в России.

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