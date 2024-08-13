    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    760мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.95eur96.69

    «Я стала жертвой мошенников». Лариса Долина призналась, что ее квартиру арестовали из-за аферистов

    2953
    13 комментариев

    Народная артистка России Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников из-за сделки с недвижимостью. Официальное обращение к прессе опубликовано 13 августа в ее телеграм-канале.

    «В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — рассказала Лариса Долина.

    Лариса Долина

    Следствие установило, что мошенники действовали с территории Украины, уточнила певица. Кроме того, от ее имени тиражируется «обращение чудовищного характера, в котором нет ни единого слова правды». От дальнейших комментариев Лариса Долина отказалась.

    Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что утром во вторник к квартире 68-летней артистках в Хамовниках якобы приехали пять человек, которые назвали себя новыми собственниками. Уточняется, что артистка под давлением телефонных мошенников продала квартиру и перевела более 100 миллионов рублей аферистам на «безопасный счет». Baza пишет, что звезду убедили по телефону, что «сделка фиктивная и на самом деле квартира останется в её имуществе». Общую сумму переводов оценивает в 180 миллионов рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Лариса Долина
    ЛАЙК0
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close