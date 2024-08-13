«Я стала жертвой мошенников». Лариса Долина призналась, что ее квартиру арестовали из-за аферистов

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников из-за сделки с недвижимостью. Официальное обращение к прессе опубликовано 13 августа в ее телеграм-канале.
«В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — рассказала Лариса Долина.
Следствие установило, что мошенники действовали с территории Украины, уточнила певица. Кроме того, от ее имени тиражируется «обращение чудовищного характера, в котором нет ни единого слова правды». От дальнейших комментариев Лариса Долина отказалась.
Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что утром во вторник к квартире 68-летней артистках в Хамовниках якобы приехали пять человек, которые назвали себя новыми собственниками. Уточняется, что артистка под давлением телефонных мошенников продала квартиру и перевела более 100 миллионов рублей аферистам на «безопасный счет». Baza пишет, что звезду убедили по телефону, что «сделка фиктивная и на самом деле квартира останется в её имуществе». Общую сумму переводов оценивает в 180 миллионов рублей.