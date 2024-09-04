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    Купившая благодаря мошенникам квартиру Долиной мать-одиночка подала к певице встречный иск

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    Суд в Москве зарегистрировал иск от Полины Лурье к Ларисе Долиной. Она требует всех выселить и снять с учета.

    О регистрации иска сообщает пресс-служба столичных судов 4 сентября. Лурье просит Хамовнический суд прекратить права пользования квартирой, выселить, снять с регистрационного учета Ларису Долину, а также дочь и внучку певицы. Иск принят к производству.

    Ранее сообщалось, что Долина также обратилась в суд. Она просит признать сделку о продаже квартиры недействительной.

    В настоящее время квартира арестована из-за уголовного дела о мошенничестве.

    13 августа Лариса Долина в видеообращении рассказала, как стала жертвой мошенников. Их действия она назвала «изощренными и спланированными». По словам певицы, она потеряла более 100 миллионов рублей и квартиру площадью около 200 «квадратов» в Хамовниках.

    Позже московские полицейские задержали 53-летнюю женщину-курьера, которая могла быть причастна к хищению денег и квартиры Долиной.

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