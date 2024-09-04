Купившая благодаря мошенникам квартиру Долиной мать-одиночка подала к певице встречный иск

Суд в Москве зарегистрировал иск от Полины Лурье к Ларисе Долиной. Она требует всех выселить и снять с учета.

О регистрации иска сообщает пресс-служба столичных судов 4 сентября. Лурье просит Хамовнический суд прекратить права пользования квартирой, выселить, снять с регистрационного учета Ларису Долину, а также дочь и внучку певицы. Иск принят к производству.

Ранее сообщалось, что Долина также обратилась в суд. Она просит признать сделку о продаже квартиры недействительной.

В настоящее время квартира арестована из-за уголовного дела о мошенничестве.