Житель Йошкар-Олы задержан по делу о мошенничестве с квартирой Долиной. Это уже второй фигурант

Житель Йошкар-Олы задержан по делу о мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина. Он признал вину, сообщают в telegram-канале столичной прокуратуры 22 октября.

По версии следствия, 43-летний мужчина приобретал средства связи и сим-карты для коммуникации между участниками организованной группы. Также он делился с ними информацией о подконтрольных ему банковских картах, на которые получал похищенные деньги, а после снимал средства для дальнейшей передачи.

«Так, 08 июля 2024 года обвиняемый, получив на подконтрольный ему банковский счет от потерпевшей денежные средства в размере более 3,1 млн рублей, обналичил их, а затем распределил между собой и соучастниками», — говорится в сообщении.

Вину мужчина признал, отметив, что за свои действия получал денежное вознаграждение. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным МВД, ущерб от мошеннических действий в отношении певицы составил более 200 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено после обращения Ларисы Долиной в правоохранительные органы. По данным столичной прокуратуры, телефонные мошенники плотно общались с Долиной на протяжении нескольких месяцев и в итоге убедили ее перевести сбережения и средства от продажи квартиры «на безопасные счета». 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову 13 августа суд отправил в СИЗО. Купившая благодаря мошенникам квартиру Долиной мать-одиночка подала к певице встречный иск.