«Фонтанка» расщедрилась и вновь объявляет розыгрыш!









Подарки, которые вас ждут:

первые пять победителей заберут по сертификату на более чем 25 впечатлений;

следующие пять победителей смогут прикупить косметики в одном из популярных магазинов Питера.

Итак, для того, чтобы стать участниками розыгрыша, нужно подписаться на телеграм-канал «Фонтанки», нажать кнопку «Участвовать» под постом о старте розыгрыша — и… все! Участвовать можно и в том случае, если вы уже давно читаете новости в телеграме и если присоединились недавно.

6 ноября 2024 года в 15:00 (по московскому времени) мы случайным образом определим победителей.

Сроки розыгрыша: 23.10.24–06.11.24. Подведение результатов: 06.11.24 в 15:00 (по московскому времени).

Победитель может получить выигранный приз по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1–3, 6-й подъезд, понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, по предварительной договоренности.