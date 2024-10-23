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Город Общество события «Фонтанка» расщедрилась и вновь объявляет розыгрыш!

«Фонтанка» расщедрилась и вновь объявляет розыгрыш!

Да-да, вы не ослышались! Еще 10 счастливчиков из СПб и ЛО получат классные подарки от любимой редакции. С сегодняшнего дня и до 6 ноября 2024 года подписывайтесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» и испытайте свою удачу.

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3 комментария

Подарки, которые вас ждут:

  • первые пять победителей заберут по сертификату на более чем 25 впечатлений;

  • следующие пять победителей смогут прикупить косметики в одном из популярных магазинов Питера.

Итак, для того, чтобы стать участниками розыгрыша, нужно подписаться на телеграм-канал «Фонтанки», нажать кнопку «Участвовать» под постом о старте розыгрыша — и… все! Участвовать можно и в том случае, если вы уже давно читаете новости в телеграме и если присоединились недавно.

6 ноября 2024 года в 15:00 (по московскому времени) мы случайным образом определим победителей.

Сроки розыгрыша: 23.10.24–06.11.24. Подведение результатов: 06.11.24 в 15:00 (по московскому времени).

Победитель может получить выигранный приз по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1–3, 6-й подъезд, понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, по предварительной договоренности.

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Комментарии
3
ZavtraBudetLuchshe
8 минут
Я на фонтанке столько рекламы посмотрел, что мне подарок без всякого розыгрыша полагается))
ixform
11 минут
во первых криптовалюта FNT Фонтанки на контрактах эфира во вторых
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