Лукашенко рассказал, какие гарантии Россия хочет получить в случае перемирия с Украиной

России нужны гарантии, что в случае перемирия Запад не станет подвозить на Украину боеприпасы и перевооружать ВСУ. Такое мнение в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет 23 октября БЕЛТА.

Президент напомнил, что в Стамбуле Россия и Украина могли прийти к соглашению, однако Запад сорвал эти договоренности. Лукашенко отметил, что за столом можно вести переговоры о прекращении огня и разводе вооруженных сил, но «нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы (Запад. — Прим. ред.) не начали подвозить боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины».

Белорусский лидер добавил, что уже нет времени разбираться, кто виноват в случившемся. В противном случае, по его словам, стороны никогда не придут к миру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отказ от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к мирным переговорам.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, если они будут вестись на базе документа, подготовленного Стамбулом. Глава государства отметил, что Россия не против того, чтобы провести конференцию по Украине в Саудовской Аравии. Тем не менее возникает вопрос, что обсуждать на этой конференции. По словам Путина, ранее уже были Стамбульские соглашения, которыми пренебрег Киев.