Путин: Москва готова к переговорам с Киевом на базе документа, подготовленного Стамбулом

Москва готова к переговорам с Киевом, если они будут вестись на базе документа, подготовленного Стамбулом. Об этом Владимир Путин заявил в пятницу, 18 октября, на встрече с представителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС.



Как отмечает президент РФ, Россия не против того, чтобы провести конференцию по Украине в Саудовской Аравии. Тем не менее возникает вопрос, что обсуждать на этой конференции. По словам Путина, ранее уже были Стамбульские соглашения, которыми пренебрег Киев.



«Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать. Но выбрасывать в помойку этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку. Поэтому мы готовы вести диалог мирного завершения конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной», — объясняет Владимир Путин.



Президент РФ подчеркивает, что Россия готова к диалогу с Украиной, но только на базе документа, подготовленного Стамбулом.



Помимо этого, Путин добавляет, что в настоящее время инициатива по участию в переговорах Москвы и Киева исходит в том числе от Китая и Бразилии. Москва, в свою очередь, внимательно относится к таким предложениям и осознает, что страны — члены БРИКС стремятся к скорейшему завершению конфликта на Украине. При этом президент РФ замечает, что Россия тоже заинтересована в том, чтобы завершить конфликт как можно быстрее.



Напомним, на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС Владимир Путин также заявил о том, что Россия не допустит создания ядерного оружия Украиной ни при каких обстоятельствах, такие заявления — провокация.