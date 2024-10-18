Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+13°

ясная погода, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

южн.

 771мм 45%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Сеансы исцеления буклетом
Топ школ по предметам
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Попробовали новую Lada Aura
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Путин: Москва готова к переговорам с Киевом на базе документа, подготовленного Стамбулом

Путин: Москва готова к переговорам с Киевом на базе документа, подготовленного Стамбулом

1 479
12 комментариев

Москва готова к переговорам с Киевом, если они будут вестись на базе документа, подготовленного Стамбулом. Об этом Владимир Путин заявил в пятницу, 18 октября, на встрече с представителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС.

Как отмечает президент РФ, Россия не против того, чтобы провести конференцию по Украине в Саудовской Аравии. Тем не менее возникает вопрос, что обсуждать на этой конференции. По словам Путина, ранее уже были Стамбульские соглашения, которыми пренебрег Киев.

«Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать. Но выбрасывать в помойку этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку. Поэтому мы готовы вести диалог мирного завершения конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной», — объясняет Владимир Путин.

Президент РФ подчеркивает, что Россия готова к диалогу с Украиной, но только на базе документа, подготовленного Стамбулом.

Помимо этого, Путин добавляет, что в настоящее время инициатива по участию в переговорах Москвы и Киева исходит в том числе от Китая и Бразилии. Москва, в свою очередь, внимательно относится к таким предложениям и осознает, что страны — члены БРИКС стремятся к скорейшему завершению конфликта на Украине. При этом президент РФ замечает, что Россия тоже заинтересована в том, чтобы завершить конфликт как можно быстрее.

Напомним, на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС Владимир Путин также заявил о том, что Россия не допустит создания ядерного оружия Украиной ни при каких обстоятельствах, такие заявления — провокация.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Путин Переговоры Стамбул Киев Москва
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Kit.
50 минут
Стамбул разве не за территориальную целостность Украины, включая Крым?
Слава России!
23 минуты
дед ещё в иллюзиях
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Новости компаний
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15