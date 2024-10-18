«Опасная провокация». Путин ответил на разговоры о ядерном оружии на Украине

Россия не допустит создания ядерного оружия Украиной ни при каких обстоятельствах, такие заявления — провокация, сообщил президент РФ Владимир Путин 18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС, трансляцию которого ведет пресс-службе Кремля.

При появлении такой угрозы Россия отреагирует соответствующим образом, сказал глава государства.

«Это опасная провокация. Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. <…> Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул Путин.

Накануне в СМИ появилась информация о возможном создании Киевом ядерного оружия. Сообщалось, что Украина в течение нескольких недель может создать и применить его против России. В тот же день глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов ответил, что такой прогноз исключен в силу целого ряда причин.

Другой вариант — создание Киевом «грязной бомбы». Впервые о готовности Украины применить ее заговорил Сергей Шойгу на посту министра обороны, однако США, Франция и Великобритания не поверили его словам. В конце 2022 года Совет управляющих МАГАТЭ выпустил резолюцию, в которой отметил, что агентство не обнаружило признаков создания «грязной бомбы» на Украине.

Однако 18 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев все же пытается создать радиологическую бомбу. Для этого у Украины есть сырье, технологии и специалисты, уверен он.

«Грязная бомба» — радиологическое оружие, которое опасно не самим взрывом, а распространением радиоактивного материала. Киев отрицает наличие в арсенале подобного оружия.