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    США, Франция и Великобритания не поверили словам Шойгу о киевской «грязной бомбе»

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    11 комментариев

    Словам министра обороны России Сергея Шойгу не поверили его коллеги из США, Великобритании и Франции. Они убеждены, что никакой «грязной бомбы» у Украины нет.

    Совместное заявление 23 октября опубликовал госдеп, под ним подписи госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Франции Катрин Колонны и главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.

    «Наши страны ясно дают понять, что мы отвергаем ложные обвинения о том, что Украина готовится использовать «грязную бомбу» на своей собственной территории», — сказано в заявлении. В нем также уточняется, что любая попытка использовать это обвинение будет рассматриваться как повод для эскалации.

    Сергей Шойгу поговорил с коллегами из США, Франции, Великобритании и Турции накануне. Все они услышали рассказ о готовности Украины использовать так называемую «грязную бомбу» — радиологическое оружие, которое опасно не самим взрывом, а распространением радиоактивного материала. Киев отрицает наличие в арсенале подобного оружия.

    Ранее США заявляли, что будут рассматривать как повод для ответных мер использование Россией ядерного оружия на территории Украины — вне зависимости от масштаба разрушений.

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    Комментарии 11

    ***_12324 Окт 2022 в 09:38
    Боширенко и Петренко уже завезли?
    +0−0
    А1357924 Окт 2022 в 09:24
    Это чтобы «свято поверить» в химоружие в Сирии, достаточно было съёмок «белых касок». А здесь «другое».
    +2−3
    dragvs24 Окт 2022 в 09:24
    Ну а кто будет верить лжецам? Что там, спецоперация то идет все еще по плану?
    +6−3
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