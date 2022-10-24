США, Франция и Великобритания не поверили словам Шойгу о киевской «грязной бомбе»

Словам министра обороны России Сергея Шойгу не поверили его коллеги из США, Великобритании и Франции. Они убеждены, что никакой «грязной бомбы» у Украины нет.

Совместное заявление 23 октября опубликовал госдеп, под ним подписи госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Франции Катрин Колонны и главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.

«Наши страны ясно дают понять, что мы отвергаем ложные обвинения о том, что Украина готовится использовать «грязную бомбу» на своей собственной территории», — сказано в заявлении. В нем также уточняется, что любая попытка использовать это обвинение будет рассматриваться как повод для эскалации.