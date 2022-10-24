США, Франция и Великобритания не поверили словам Шойгу о киевской «грязной бомбе»

Словам министра обороны России Сергея Шойгу не поверили его коллеги из США, Великобритании и Франции. Они убеждены, что никакой «грязной бомбы» у Украины нет.
Совместное заявление 23 октября опубликовал госдеп, под ним подписи госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Франции Катрин Колонны и главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.
«Наши страны ясно дают понять, что мы отвергаем ложные обвинения о том, что Украина готовится использовать «грязную бомбу» на своей собственной территории», — сказано в заявлении. В нем также уточняется, что любая попытка использовать это обвинение будет рассматриваться как повод для эскалации.
Сергей Шойгу поговорил с коллегами из США, Франции, Великобритании и Турции накануне. Все они услышали рассказ о готовности Украины использовать так называемую «грязную бомбу» — радиологическое оружие, которое опасно не самим взрывом, а распространением радиоактивного материала. Киев отрицает наличие в арсенале подобного оружия.
Ранее США заявляли, что будут рассматривать как повод для ответных мер использование Россией ядерного оружия на территории Украины — вне зависимости от масштаба разрушений.