Без градаций. В случае ядерной атаки на Украину США ответят, невзирая на масштаб

Гипотетическое применение Россией ядерного оружия на Украине в любом случае станет для США поводом ответить, на масштаб в Штатах оглядываться не будут.

Об этом 16 октября сказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN. «Применение ядерного оружия на поле боя на Украине есть применение ядерного оружия на поле боя на Украине, и делать градации мы не будем», — заверил представитель Белого дома и добавил, что поводом для прямого вмешательства США будет даже тактический характер использования оружия с ядерным зарядом.