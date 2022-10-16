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    Боевые действия на Украине

    Без градаций. В случае ядерной атаки на Украину США ответят, невзирая на масштаб

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    14 комментариев

    Гипотетическое применение Россией ядерного оружия на Украине в любом случае станет для США поводом ответить, на масштаб в Штатах оглядываться не будут.

    Об этом 16 октября сказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN. «Применение ядерного оружия на поле боя на Украине есть применение ядерного оружия на поле боя на Украине, и делать градации мы не будем», — заверил представитель Белого дома и добавил, что поводом для прямого вмешательства США будет даже тактический характер использования оружия с ядерным зарядом.

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