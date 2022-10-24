Глава Минобороны США заявил о важности контактов с Россией

Пентагон сообщил о телефонной беседе министров обороны США и России Ллойда Остина и Сергея Шойгу. Остин отметил, что считает важным поддерживать контакты в условиях проводимой Москвой спецоперации на Украине.
«Министр обороны Остин 23 октября поговорил по телефону с министром обороны РФ Шойгу, который попросил провести этот дополнительный разговор», — цитирует «Интерфакс» сообщение Пентагона.
«Министр Остин отверг наличие у России предлогов для эскалации и вновь подчеркнул важность поддерживать связь», — отмечается в нем.
23 октября Сергей Шойгу пообщался сначала с тремя коллегами: министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны Турции Хулуси Акаром, обсудив возможную провокацию с применением «грязной бомбы». А затем побеседовал с Остином. Их предыдущий телефонный разговор состоялся 21 октября.