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    Глава Минобороны США заявил о важности контактов с Россией

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    Пентагон сообщил о телефонной беседе министров обороны США и России Ллойда Остина и Сергея Шойгу. Остин отметил, что считает важным поддерживать контакты в условиях проводимой Москвой спецоперации на Украине.

    «Министр обороны Остин 23 октября поговорил по телефону с министром обороны РФ Шойгу, который попросил провести этот дополнительный разговор», — цитирует «Интерфакс» сообщение Пентагона.

    «Министр Остин отверг наличие у России предлогов для эскалации и вновь подчеркнул важность поддерживать связь», — отмечается в нем.

    23 октября Сергей Шойгу пообщался сначала с тремя коллегами: министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны Турции Хулуси Акаром, обсудив возможную провокацию с применением «грязной бомбы». А затем побеседовал с Остином. Их предыдущий телефонный разговор состоялся 21 октября.

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