Глава Минобороны США заявил о важности контактов с Россией

Пентагон сообщил о телефонной беседе министров обороны США и России Ллойда Остина и Сергея Шойгу. Остин отметил, что считает важным поддерживать контакты в условиях проводимой Москвой спецоперации на Украине.



«Министр обороны Остин 23 октября поговорил по телефону с министром обороны РФ Шойгу, который попросил провести этот дополнительный разговор», — цитирует «Интерфакс» сообщение Пентагона.



«Министр Остин отверг наличие у России предлогов для эскалации и вновь подчеркнул важность поддерживать связь», — отмечается в нем.

