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    Боевые действия на Украине

    Шойгу рассказал министрам обороны трех стран о возможной провокации с «грязной бомбой»

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    27 комментариев

    Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны Турции Хулуси Акаром. Во всех трех случаях речь шла о возможной провокации с применением «грязной бомбы», сообщает 23 октября пресс-служба Минобороны.

    Глава Минобороны, как говорится в сообщении, довел до коллег «озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы» (маломощного ядерного оружия. — Прим. ред.)

    О вероятности подобного инцидента ранее сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах».

    «Грязная бомба» — маломощный ядерный боеприпас, начиненный радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. При взрыве такая бомба распыляет радиоактивные вещества. Одним из видов «грязной бомбы» считается подрыв невоенных объектов, которые используют радиоактивные материалы.

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    Комментарии 27

    Никита Пряхин23 Окт 2022 в 21:39
    Ну зачем так себя выдавать!
    +5−0
    Алексей Белый23 Окт 2022 в 21:17
    Как они могут применить то чего у них нет?
    +1−0
    Свободу Лёхе!23 Окт 2022 в 21:07
    Ну а чо, они же первые напали! )
    +2−0
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