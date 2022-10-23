Шойгу рассказал министрам обороны трех стран о возможной провокации с «грязной бомбой»

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны Турции Хулуси Акаром. Во всех трех случаях речь шла о возможной провокации с применением «грязной бомбы», сообщает 23 октября пресс-служба Минобороны.



Глава Минобороны, как говорится в сообщении, довел до коллег «озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы» (маломощного ядерного оружия. — Прим. ред.)