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Политика «Часики тикают». Медведев заявил о попытках Украины создать «грязную бомбу»

«Часики тикают». Медведев заявил о попытках Украины создать «грязную бомбу»

1 849
13 комментариев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского указывают на то, что Киев все же пытается создать «грязную бомбу». Размышлениями он поделился у себя в телеграм-канале 18 октября.

По словам Медведева, для создания «грязной бомбы» у Украины есть сырье, технологии и специалисты. Изготовить заряд небольшой мощности можно в любой лаборатории советских времен, уверен зампред. «Часики тикают», — подчеркнул он.

Разговоры об изготовлении «грязной бомбы» Киевом возобновились 17 октября после слов Зеленского о ядерном оружии для Украины. Накануне глава государства заявил, что у его страны в текущем конфликте есть два выхода: обладание ядерным оружием или вступление «в какой-либо альянс». Зеленский сообщил, что говорил об этом с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Он повторил это и на пресс-конференции в Брюсселе.

В этот же день немецкий таблоид Bild сообщил, что Украине нужно всего несколько недель, чтобы создать ядерное оружие для последующего его применения против России. Издание ссылалось на неназванного украинского чиновника, который подчеркнул, что у Киева «есть материалы и есть знания» для создания бомбы.

Вечером 17 октября Зеленский опроверг информацию о создании Украиной ядерного оружия. «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие», — заявил он, отметив, что единственным путем для Украины является вступление в НАТО. Трамп же назвал Зеленского виновным в конфликте России и Украины.

Впервые о создании «грязной бомбы» заговорило Минобороны РФ в октябре 2022 года. Позднее эта тема поднималась еще несколько раз до 17 октября 2024 года. «Грязная бомба» — взрывное устройство, которое применяется не для уничтожения, например, военной инфраструктуры, а для заражения территории и создания непригодных условий для проживания на ней.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Медведев НАТО Украина Владимир Зеленский Грязная бомба Ядерное оружие
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Комментарии
15
Cashmare
1 час
наступила тяпница. в комнате громко тикали песочные часы. размышления медленно растекались из-под лежащего на полу тела.
-4*
1 час
Алкогольевич опять не закусывает?! Главное, чтобы не было провалов в памяти!
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