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Политика Politico: Трамп считает Зеленского виновным в конфликте России и Украины

Politico: Трамп считает Зеленского виновным в конфликте России и Украины

578
2 комментария

Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп обвинил в развязывании конфликта на Украине президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 17 октября пишет издание Politico.

«Он никогда не должен был позволить этому начаться. Конфликт проигран», — сказал Трамп, имея в виду Зеленского, в подкасте с консервативным комментатором Патриком Бет-Дэвидом, опубликованном в четверг. Бывший президент добавил, что президент Джо Байден «спровоцировал этот конфликт», который, как он неоднократно утверждал, «никогда бы не произошел», если бы он был президентом.

Ранее соратник Трампа Джей Ди Вэнс предложил план урегулирования конфликта на Украине, по которому Киев должен отказаться от части территории и членства в НАТО.

В сентябре Трамп встретился с Зеленским и заявил, что намерен быть посредником между Москвой и Киевом. Незадолго до этого он назвал Украину разрушенной, а ее народ — мертвым, и заявил, что «худшая сделка была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас», имея в виду конфликт на Украине.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский Конфликт на Украине
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Комментарии
2
Слава России!
17 минут
решил остатки сторонников растерять
282738455
4 минуты
Ну, в России-то перед "выборами" и не такое услышишь ;)
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