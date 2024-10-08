Соратник Трампа Джей Ди Вэнс предложил план урегулирования конфликта на Украине: Киев должен отказаться от части территории и членства в НАТО

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, соратник Дональда Трампа, выдвинул план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет издание The American Conservative.

Согласно его инициативе, Украина должна будет оставить территории, взятые под контроль Россией, получить гарантии суверенитета, но принять нейтралитет и отказаться от членства в Североатлантическом альянсе (НАТО).

Боевые действия при этом должны быть остановлены там, где в настоящее время находятся войска обеих сторон, после чего между сторонами будет создана укрепленная демилитаризованная зона.

Ко всему прочему, Вэнс утверждает, что Германии необходимо будет профинансировать восстановление Украины — это как будто бы снизит напряженность и экономическое бремя, связанное с конфликтом, для западных стран и поспособствует стабильному урегулированию ситуации на Украине. Дальнейшее продолжение конфликта потребует, по Вэнсу, значительных расходов, что неприемлемо и для США, и для европейских стран.