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Политика «Худшая сделка была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас»: Трамп назвал Украину разрушенной, а ее народ — мертвым

«Худшая сделка была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас»: Трамп назвал Украину разрушенной, а ее народ — мертвым

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16 комментариев

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Украина должна была пойти на уступки президенту России Владимиру Путину за несколько месяцев до начала конфликта в феврале 2022 года. Слова 45-го президента США, сказанные на мероприятии в Северной Каролине, заявленном как «экономическая речь», приводит The Associated Press (AP).

Бывший президент в среду охарактеризовал Украину как «разрушенную» (demolished), а ее народ «мертвым», что еще больше подняло вопрос о том, насколько Трамп будет готов пойти на уступки в переговорах о будущем страны в случае своего повторного избрания.

«Любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас, — сказал Трамп. — Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все бы жили».

«У Киева не осталось козырей», — резюмировал республиканский кандидат в президенты и возложил ответственность за развязывание российско-украинского конфликта на действующих президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, которые, по его мнению, «снабдили Зеленского деньгами и боеприпасами, количество которых ни одна страна еще никогда не видела», ввиду чего тот отказался идти на компромисс ради урегулирования конфликта.

Ранее AP сообщало, что Трамп не планирует встречаться с Зеленским во время визита президента Украины в США для обсуждения его «плана победы». Во вторник на предвыборном мероприятии Трамп раскритиковал действия Зеленского, назвав его «величайшим продавцом на земле».

«Каждый раз, когда Зеленский приезжает в Соединенные Штаты, он уезжает со 100 миллиардами долларов. Я думаю, что он лучший продавец на земле», — заявил кандидат в президенты США. По данным Госдепартамента, США всего предоставили более 56 миллиардов долларов в виде помощи Украине с 2022 года.

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Комментарии
16
Zet
1 час
несносный дед... режет правду-матку... и кто его за язык тянет...
DEMOMON
1 час
Ну и чё?
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