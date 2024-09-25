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Политика AP: Дональд Трамп не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США. Президент Украины хотел представить свой «план победы»

AP: Дональд Трамп не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США. Президент Украины хотел представить свой «план победы»

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12 комментариев

Встреч между кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на эту неделю не запланировано. Об этом 25 сентября сообщает агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на источник в штабе Трампа.

Всего неделю назад сам Дональд Трамп допускал встречу с президентом Украины: на вопрос журналиста, планируется ли она, Трамп ответил: «Да, возможно». Зеленский заявлял, что представит в США «план победы» — вначале президенту Джо Байдену, потом — членам Конгресса и обоим кандидатам в президенты США: Камале Харрис и Дональду Трампу.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители стран Запада не увидели в «плане победы» президента Владимира Зеленского перспективы прорыва в конфликте на Украине и назвали его «списком пожеланий».

Как писали западные СМИ, среди пунктов «плана победы» Зеленского: продолжение действий ВСУ в Курской области, гарантии безопасности Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии, а также международная финансовая помощь Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит так называемый «план победы» Владимира Зеленского, но только в том случае, если документ появится в официальных источниках.

Во вторник на предвыборном мероприятии Трамп раскритиковал действия Зеленского, назвав его «величайшим продавцом на земле».

«Каждый раз, когда Зеленский приезжает в Соединенные Штаты, он уезжает со 100 миллиардами долларов. Я думаю, что он лучший продавец на земле», — заявил кандидат в президенты США. По данным Госдепартамента, США всего предоставили более 56 миллиардов долларов в виде помощи Украине с 2022 года.

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Комментарии
13
ДЕД
1 час
А у другого фигуранта что планом?😏
Заливщик голосовых планок
41 минута
(ролик с аплодисментами Дональду Джоновичу в Государственной Думе) :)
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