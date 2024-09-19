    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, ю-з

    774мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.67eur102.04

    Reuters: Трамп может встретиться с Зеленским

    857
    1 комментарий

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что, «вероятно», встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

    «Вероятно, да», — сказал Трамп в ответ на вопрос репортера. Подробностей политик не раскрыл.

    Зеленский, как ожидается, на следующей неделе прибудет в США, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН по поводу конфликта с Россией. В августе Зеленский говорил, что собирается представить мирный план Байдену, Харрис и Трампу. Трамп и Зеленский не встречались лично со времен президентства Трампа, однако беседовали по телефону в июле.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    Дональд ТрампВладимир Зеленский
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close