Reuters: Трамп может встретиться с Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что, «вероятно», встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.
«Вероятно, да», — сказал Трамп в ответ на вопрос репортера. Подробностей политик не раскрыл.
Зеленский, как ожидается, на следующей неделе прибудет в США, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН по поводу конфликта с Россией. В августе Зеленский говорил, что собирается представить мирный план Байдену, Харрис и Трампу. Трамп и Зеленский не встречались лично со времен президентства Трампа, однако беседовали по телефону в июле.