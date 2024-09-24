Bloomberg: страны Запада не увидели прорыва в «плане победы» Зеленского

Представители стран Запада не увидели в «плане победы» президента Владимира Зеленского перспективы прорыва в конфликте на Украине и назвали его «списком пожеланий». Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Один собеседник заявил, что в плане «нет никаких реальных сюрпризов, он не станет серьезным изменением правил игры». Другой источник назвал документ «списком пожеланий» Зеленского.
«Мрачная оценка этого плана подчеркивает растущее чувство пессимизма среди стран-союзников по мере того, как боевые действия затягиваются уже третий год», — сказано в публикации.
Как минимум представитель одной из западных стран предложил начать переговоры на тему окончания конфликта с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает Bloomberg, союзники обсуждают возможность обращения к российскому лидеру перед встречей G20 в Бразилии, которая должна пройти в ноябре.
Как писали западные СМИ, среди пунктов «плана победы» Зеленского: продолжение действий ВСУ в Курской области, гарантии безопасности Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии, а также международная финансовая помощь Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит так называемый «план победы» Владимира Зеленского, но только в том случае, если документ появится в официальных источниках.
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