Bloomberg: страны Запада не увидели прорыва в «плане победы» Зеленского

Представители стран Запада не увидели в «плане победы» президента Владимира Зеленского перспективы прорыва в конфликте на Украине и назвали его «списком пожеланий». Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Один собеседник заявил, что в плане «нет никаких реальных сюрпризов, он не станет серьезным изменением правил игры». Другой источник назвал документ «списком пожеланий» Зеленского.

«Мрачная оценка этого плана подчеркивает растущее чувство пессимизма среди стран-союзников по мере того, как боевые действия затягиваются уже третий год», — сказано в публикации.

Как минимум представитель одной из западных стран предложил начать переговоры на тему окончания конфликта с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает Bloomberg, союзники обсуждают возможность обращения к российскому лидеру перед встречей G20 в Бразилии, которая должна пройти в ноябре.

