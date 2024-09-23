Песков: Кремль изучит «план победы» Зеленского, если документ появится в официальных источниках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит так называемый «планы победы» главы Украины Владимира Зеленского, но только в том случае, если документ появится в официальных источниках. Невозможно заниматься анализом, опираясь на сообщения СМИ, подчеркнул Песков, слова которого 23 сентября приводит РБК.



«Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, недостоверной информации», — добавил пресс-секретарь президента РФ.



Ранее издание The Times сообщило, что в плане Зеленского содержится четыре пункта, которые украинский президент представит главе США Джо Байдену. Это гарантии безопасности для Украины со стороны стран Запада, аналогичные пакту о взаимной обороне для стран-участниц НАТО. Также ВСУ должны позволить продолжить операцию в Курской области, а Украине — обеспечить международную финансовую помощь и сделать запрос о «специфическом» современном оружии.

