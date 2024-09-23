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    Песков: Кремль изучит «план победы» Зеленского, если документ появится в официальных источниках

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит так называемый «планы победы» главы Украины Владимира Зеленского, но только в том случае, если документ появится в официальных источниках. Невозможно заниматься анализом, опираясь на сообщения СМИ, подчеркнул Песков, слова которого 23 сентября приводит РБК.

    «Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, недостоверной информации», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

    Ранее издание The Times сообщило, что в плане Зеленского содержится четыре пункта, которые украинский президент представит главе США Джо Байдену. Это гарантии безопасности для Украины со стороны стран Запада, аналогичные пакту о взаимной обороне для стран-участниц НАТО. Также ВСУ должны позволить продолжить операцию в Курской области, а Украине — обеспечить международную финансовую помощь и сделать запрос о «специфическом» современном оружии.

    Также издание сообщало, что Байден, вероятно, не объявит о снятии ограничений на использование ВСУ дальнобойного западного оружия для ударов вглубь территорий РФ.

    Президент РФ Владимир Путин 12 сентября заявил, что такое решение будет означать прямое участие НАТО в конфликте на Украине. Россия в таком случае будет действовать исходя из угроз в ее отношении.

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