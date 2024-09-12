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    Путин: разрешение на удары вглубь России будет означать прямое участие НАТО в конфликте на Украине

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    На Западе широко обсуждается вопрос о снятии ограничений для Украины на удары вглубь России иностранным оружием. Президент РФ Владимир Путин, комментируя это, заявил, что такое разрешение будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине, поскольку сами ВСУ управлять современным высокоточным оружием не могут. Его слова приводит пресс-служба Кремля 12 сентября.

    Кремль. Новости

    Глава РФ подчеркнул, что применение этого оружия возможно только с использованием разведданных, полученных со спутников, которыми Украина не располагает.

    «Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. ВСУ это делать не могут», — подчеркнул президент.

    Путин добавил, что речи о том, чтобы разрешить ВСУ бить западным оружием вглубь России, не идет. Суть же в том, что снятие ограничений будет означать прямое участие США и стран Евросоюза в конфликте.

    «А если это так, то мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — резюмировал президент.

    Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об ударах вглубь России, скорее всего, уже приняты. Иностранные СМИ также сообщали, что Великобритания сняла ограничения на использование ВСУ западного оружия по территории России, это же решение поддерживает и Польша.

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