Путин: разрешение на удары вглубь России будет означать прямое участие НАТО в конфликте на Украине

На Западе широко обсуждается вопрос о снятии ограничений для Украины на удары вглубь России иностранным оружием. Президент РФ Владимир Путин, комментируя это, заявил, что такое разрешение будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине, поскольку сами ВСУ управлять современным высокоточным оружием не могут. Его слова приводит пресс-служба Кремля 12 сентября.

Глава РФ подчеркнул, что применение этого оружия возможно только с использованием разведданных, полученных со спутников, которыми Украина не располагает.

«Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. ВСУ это делать не могут», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что речи о том, чтобы разрешить ВСУ бить западным оружием вглубь России, не идет. Суть же в том, что снятие ограничений будет означать прямое участие США и стран Евросоюза в конфликте.

«А если это так, то мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — резюмировал президент.