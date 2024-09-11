Песков: СВО является ответом на возможные удары вглубь территории РФ западным оружием

Решение позволить Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, скорее всего, уже принято на Западе, оружие которого поставляется Киеву. Такое заявление сделал на брифинге 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скорее всего, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ ведется информационная кампания по формализации принятого решения», — сказал представитель Кремля.

На вопрос журналистов о том, каким мог бы быть ответ на такое возможное решение, Песков ответил следующее: «Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом».