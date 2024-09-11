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Общество Песков: СВО является ответом на возможные удары вглубь территории РФ западным оружием

Песков: СВО является ответом на возможные удары вглубь территории РФ западным оружием

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63 комментария

Решение позволить Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, скорее всего, уже принято на Западе, оружие которого поставляется Киеву. Такое заявление сделал на брифинге 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скорее всего, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ ведется информационная кампания по формализации принятого решения», — сказал представитель Кремля.

На вопрос журналистов о том, каким мог бы быть ответ на такое возможное решение, Песков ответил следующее: «Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вопрос о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России прорабатывается «прямо сейчас».

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Дмитрий Песков СВО Спецоперация на Украине Удары вглубь территории России Джо Байден Украина Оружие
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Комментарии
63
муматор
11 сентября 2024, 13:28
что я сейчас прочитал??? Просто замкнутый клубок какой-то!(с)Черномырдин В.С.
281810672
11 сентября 2024, 13:35
Песков назвал очередной ложью утверждения, что его слова являются очередной ложью!
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