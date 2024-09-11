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Общество The Guardian: Лондон разрешит Киеву использовать дальнобойные Storm Shadow для ударов вглубь территории России

The Guardian: Лондон разрешит Киеву использовать дальнобойные Storm Shadow для ударов вглубь территории России

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30 комментариев

Правительство Великобритании приняло решение разрешить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Об этом 11 сентября пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что соглашение достигнуто, но в ближайшие дни официально о разрешении объявлять не станут.

Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что президент США Джо Байден может снять запрет на использование дальнобойных Storm Shadow для ударов по территории России. Разрешение Вашингтона на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вопрос о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России прорабатывается «прямо сейчас».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что решение позволить Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, скорее всего, уже принято на Западе, оружие которого поставляется Киеву.

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Комментарии
30
OttoVonNasmorck
11 сентября 2024, 23:31
Всё. Выпускайте Медведева!
ProstoZloy
11 сентября 2024, 23:25
Главное, всё по плану! Вопрос только, по чьему.
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