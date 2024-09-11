The Guardian: Лондон разрешит Киеву использовать дальнобойные Storm Shadow для ударов вглубь территории России

Собеседники издания утверждают, что соглашение достигнуто, но в ближайшие дни официально о разрешении объявлять не станут.

Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что президент США Джо Байден может снять запрет на использование дальнобойных Storm Shadow для ударов по территории России. Разрешение Вашингтона на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.

