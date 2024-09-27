Трамп встретился с Зеленским и заявил, что намерен быть посредником между Москвой и Киевом

Трамп заявил, что попытается выступить посредником в прекращении конфликта на Украине, подчеркнув, что у него «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает The Washington Post.



Бывший глава США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский прибыли на встречу в «Трамп-Тауэр», расположенный в Нью-Йорке. После того, как Трамп отметил, что для него «большая честь» встретиться с Зеленским, экс-президент добавил, что будет пытаться выступить посредником в прекращении конфликта между Россией и Украиной.



«Мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос», — сказал Трамп, подчеркнув, что у него хорошие отношения с президентом РФ.



Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на то, что США будут поддерживать Украину вне зависимости от того, кто из кандидатов в президенты победит на грядущих ноябрьских выборах. По его словам, Америку необходимо информировать о тех действиях, которые предпринимает Киев в условиях продолжающегося конфликта.



Накануне Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что президент Владимир Зеленский попросил о встрече с ним.



«Это позор, что происходит на Украине: столько смертей, столько разрушений», — отметил республиканец.



Политик ещё тогда сказал, что мог бы стать посредником в переговорах между Зеленским и Путиным, но не стал делиться подробностями того, что потребует сделка от глав государств. Как передает The Washington Post, не так давно Трамп говорил, что сможет положить конец конфликту между Москвой и Киевом, если заставит Украину отказаться от части территорий.



Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Украина должна была пойти на уступки президенту России Владимиру Путину за несколько месяцев до начала конфликта в феврале 2022 года. Так, по словам экс-президента, после того, как Украина не пошла навстречу России, её теперь можно охарактеризовать как «разрушенную» (demolished), а её народ «мертвым». Такие высказывания еще больше подняли вопрос о том, насколько Трамп будет готов пойти на уступки в переговорах о будущем страны в случае своего повторного избрания.

