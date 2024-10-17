Зеленский назвал альтернативу вступлению Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал альтернативу вступлению страны в НАТО. По его мнению, им может стать обладание Киевом ядерным оружием. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе 17 октября, где представляет свой «план победы» европейским лидерам.

Зеленский видит два выхода для Украины: обладание ядерным оружием или членство «в каком-либо альянсе». «Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина», — приводит слова главы государства ТАСС.

За несколько дней до начала Россией СВО Зеленский 19 февраля 2022 года пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия, который страна подписала в 1994 году. Он подчеркивал, что, если консультации не состоятся или у Киева не будет гарантий безопасности, Украина «будет иметь полное право считать», что подписанный в Будапеште меморандум не работает, писал РБК.

В 2024 году в беседе с экс-президентом — кандидатом на пост главы США Дональдом Трампом Зеленский снова поднимал вопрос о предоставлении Украине ядерного оружия. Альтернативой он называл вступление в НАТО.