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Политика Зеленский назвал альтернативу вступлению Украины в НАТО

Зеленский назвал альтернативу вступлению Украины в НАТО

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6 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский назвал альтернативу вступлению страны в НАТО. По его мнению, им может стать обладание Киевом ядерным оружием. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе 17 октября, где представляет свой «план победы» европейским лидерам.

Зеленский видит два выхода для Украины: обладание ядерным оружием или членство «в каком-либо альянсе». «Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина», — приводит слова главы государства ТАСС.

За несколько дней до начала Россией СВО Зеленский 19 февраля 2022 года пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия, который страна подписала в 1994 году. Он подчеркивал, что, если консультации не состоятся или у Киева не будет гарантий безопасности, Украина «будет иметь полное право считать», что подписанный в Будапеште меморандум не работает, писал РБК.

В 2024 году в беседе с экс-президентом — кандидатом на пост главы США Дональдом Трампом Зеленский снова поднимал вопрос о предоставлении Украине ядерного оружия. Альтернативой он называл вступление в НАТО.

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НАТО Украина Ядерное оружие
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Комментарии
6
Игорь Протасов
1 час
Остапа понесло....
Teo Piter
13 минут
Дадим ему ядерное оружие ввиде ракеты из России
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