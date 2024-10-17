Bild: Украина может создать ядерное оружие за несколько недель и применить его против РФ

Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель и применить его против России. Об этом 17 октября пишет Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«У нас есть материалы, есть знания. Нам понадобится всего несколько недель, если будет приказ, чтобы получить первую бомбу», цитирует издание чиновника, который занимается поставками оружия. Собеседник издания также добавил, что Западу следует «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях».

По словам эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, условием восстановления ядерного оружия, которое Украина сдала в 90-х после распада СССР, может стать вторая попытка России пойти на Киев.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский назвал альтернативу вступлению страны в НАТО: таковой может стать обладание Киевом ядерным оружием.