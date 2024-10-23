Зеленский назвал условие для завершения горячей фазы конфликта на Украине и мирных переговоров

Отказ от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к мирным переговорам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они — нашу», — сказал он и добавил, что во время первого мирного саммита решение по энергетической безопасности было возможно.

«Может ли это привести к завершению горячей фазы этой войны? Я думаю, да», — приводит его слова издание Financial Times.

Ранее Зеленский назвал альтернативу вступлению страны в НАТО. По его мнению, ей может стать обладание Киевом ядерным оружием.