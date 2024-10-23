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Политика Зеленский назвал условие для завершения горячей фазы конфликта на Украине и мирных переговоров

Зеленский назвал условие для завершения горячей фазы конфликта на Украине и мирных переговоров

949
2 комментария

Отказ от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к мирным переговорам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они — нашу», — сказал он и добавил, что во время первого мирного саммита решение по энергетической безопасности было возможно.

«Может ли это привести к завершению горячей фазы этой войны? Я думаю, да», — приводит его слова издание Financial Times.

Ранее Зеленский назвал альтернативу вступлению страны в НАТО. По его мнению, ей может стать обладание Киевом ядерным оружием.

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Владимир Зеленский Конфликт на Украине Горячая фаза Энергетическая безопасность Мирные переговоры
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Комментарии
2
Сила в Правде!!
19 минут
«Для тех, кто думает, что американское лидерство дорого — ну, подумайте о цене американского отступления», — сказал он. «Перед лицом агрессии цена принципа всегда ничтожна по сравнению с ценой капитуляции. Наши союзники и партнеры знают это. И я с гордостью наблюдал, как проукраинская коалиция копает глубоко».
Су Люк Ын
13 минут
мерзни, мерзни Волчий хвост!
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