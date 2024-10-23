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Происшествия Прохожий в Пушкине беспричинно напал на девушку и ударил ее ножом в живот

Прохожий в Пушкине беспричинно напал на девушку и ударил ее ножом в живот

7 349
9 комментариев

Двадцатилетняя жительница города Пушкин вышла на вечернюю прогулку с собакой, а в итоге оказалась в машине скорой помощи. Прохожий напал на нее без всякого повода.

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, девушка гуляла с собакой накануне около 10 часов вечера рядом с Египетскими воротами. Неизвестный мужчина спросил у нее, который час, а пока девушка проверяла часы, ударил в живот ножом. Девушка упала, а мужчина скрылся.

После осмотра медики отпустили ее домой, травмы оказались удовлетворительными - в основном ушибы и ссадины.

Мама девушки рассказала «Фонтанке», что ее дочь, слава богу, «отделалась испугом». Она уточнила, что, кроме вопроса про время, он не сказал девушке ни слова. Что это был за человек и почему он напал на петербурженку, выясняет полиция. Собака тоже в порядке.

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Комментарии
9
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Ну почему же без причины? Причина всем известна.
263784231
1 час
От удара ножом в живот - ушибы и ссадины? Это что-то такое эксклюзивное и нож какой-то особенный.
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