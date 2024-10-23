Путину показали «купюру БРИКС». Набиуллиной она не понравилась

Президенту России Владимиру Путину показали символическую «купюру БРИКС» на саммите организации в Казани. Видео опубликовал 23 октября телеграм-канал RIA Kremlinpool.

Путин со смехом продемонстрировал купюру главе Банка России Эльвире Набиуллиной и министру финансов России Антону Силуанову. «Главе ЦБ банкнота не понравилась», сказано в публикации. Разглядеть купюру в деталях видео не позволяет. Но фотобанк сайта brics-russia2024.ru позволил приглядеться к ней поближе.

Источник: brics-russia2024.ru







По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «псевдоденьгу» Путину передал некто из Торгово-промышленной палаты. Тот же Песков уточнил, что «валюта» символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС». Чем купюра пришлась не по душе Набиуллиной, он не пояснил.

Источник: brics-russia2024.ru







Ранее сегодня на заседании саммита БРИКС в расширенном составе Владимир Путин заявил, что в настоящее время «доллар используется в качестве оружия». По его словам, Россия не борется с долларом, но ищет ему альтернативу.