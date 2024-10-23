Александр Беглов внес поправку в бюджет на 2024 год. Денег добавили на здравоохранение и зарплаты бюджетникам

Александр Беглов внёс в Законодательное собрание губернаторскую поправку ко второму чтению законопроекта о корректировке бюджета Петербурга на 2024–2026 годы. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Смольного.

Документ добавил 8,5 млрд рублей на приобретение оборудования для городских учреждений, в том числе 7,1 млрд рублей для организаций здравоохранения.

На заработную плату бюджетников направили дополнительные 3,7 млрд рублей, на лекарственное обеспечение - 202,1 млн рублей, на уборку внутриквартальных территорий - 174,4 млн рублей.

«Рост доходов городского бюджета позволяет направлять больше средств на социальную сферу», — подчеркнул Александр Беглов, слова которого цитируются в сообщении.

Изменения, предлагаемые поправкой губернатора, незначительно отразились на основных параметрах городского бюджета.

Планируется, что доходы достигнут 1,23 трлн рублей, расходы – 1,4 трлн рублей, дефицит – 162,6 млрд рублей.

О том, какие ещё изменения планируются в бюджете на 2024 год, читайте в материале «Фонтанки».