Меньше с Газпрома, больше на СВО. Как 2024 год преобразил бюджет Петербурга

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Петербургский парламент в октябре скорректирует городской бюджет-2024. Некоторые расчеты, которые делали год назад, не оправдались, некоторые запросы - выросли.



Доходы





Согласно проекту закона, и доходы, и расходы бюджета растут по сравнению с нынешней версией бюджета на 54,6 млрд рублей. Дефицит сохранился на уровне 158 млрд, доходы теперь увеличились до 1,234 трлн рублей.



Главный рост - за счет НДФЛ (плюс 53,9 млрд). В пояснительной записке указано, что причина - уровень зарплат в городе, который обогнал прогнозный. “Фонтанка” рассказывала, что средний заработок, согласно официальной статистике, уже превышает 100 тысяч рублей, однако реальные доходы населения падают. Второе - налог на совокупный доход, он принес на 20,2 млрд больше, чем рассчитывали, это результат перехода бизнеса на специальные налоговые режимы. Третье - размещение средств бюджета (плюс 30,3 млрд); тут финансовый блок не скромничает - “эффективное управление ликвидностью”. 3 млрд перебрали по налогу на имущество, почти 2 млрд - за счет пеней, набежавших по сборам и налогам.



Как нетрудно посчитать, если здесь все так выросло, то где-то упало. Почти 69 млрд не добрали по налогу на прибыль организаций. Гадать недолго: в Петербурге не первый год снижаются отчисления бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков из-за изменения законодательства. Теперь их налоги лишь частично приходят в Петербурге напрямую, 60% - через Москву и по специальной формуле распределения между регионами. В основном это касается “Газпрома”, но он не единственная бывшая КГН, чья структура разбросана по нескольким субъектам и чьи налоги зависят от результатов в этих субъектах.





СВО и беженцы





Расходы выросли до 1,392 млрд рублей. Основное - социалка. Из того, что предлагается добавить комитету по соцполитике в целом (8,2 млрд рублей), самое значительное — матпомощь для ряда категорий граждан в связи с проведением СВО (выполнением специальных задач) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины и мобилизационных мероприятий, на матпомощь беженцам с этих территорий - 5,05 млрд.



Кроме того, еще 2,36 млрд дополнительно требуется на специализированную медпомощь военнослужащим ВС РФ в период проведения СВО. Напомним, большая часть расходов, связанных со спецоперацией, закрыта для публики и идет через Резервный фонд.



На выплаты беженцам их Херсона и Херсонской области (на обзаведение имуществом) добавляют 800 тысяч рублей и 47 млн рублей - на сертификаты ля покупки жилья. «Фонтанка» подробно рассказывала о соцпомощи херсонским переселенцам и о том, как рассчитывается размер этих выплат.



Комитету имущественных отношений добавляют 24,6 млрд рублей за закупку недвижимости. Как рассказали «Фонтанке» в КИО, это позволит приобрести в городскую собственность социальные объекты — школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры, дорожной инфраструктуры и другое — всего более 40 объектов недвижимости.



Почти 1,44 млрд на 2024 год хотят добавить комитету по здравоохранению. Четверть этой суммы (372 млн) пойдут на выплаты персоналу больниц и клиник. В здравоохранении 2,58 млрд рублей хотят забрать из расходов на закупку оборудования в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Еще 300 млн хотят снять с расходов на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения и примерно столько же добавят на системы непрерывного мониторинга глюкозы у детей-диабетиков. Еще 1,27 млрд добавляют в расходы на бесплатные лекарства и спецпитание для льготников.



На культуру планируется докинуть чуть меньше миллиарда, из них более полумиллиарда рублей пойдет на субсидии театрам и концертным учреждения.



Комитету по образованию в целом добавят 1,46 млрд рублей. Самая заметная корректировка коснется чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». На текущий год на подготовку добавляют 1,37 млрд рублей.



На промышленную политику предложили добавить 2 млрд рублей. В этой сфере заметная прибавка будет у АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры особых экономических зон за счет средств федерального бюджета — 2,48 млрд.



Если не считать, метро и дороги, то строительным проектам комстроя в адресной инвестпрограмме добавят 3,34 млрд рублей на развитие здравоохранение. Как пояснили “Фонтанке” в комитете увеличение лимита финансирования связано с “поддержанием подрядными организациями высоких темпов строительно-монтажных работ”, в том числе по строительству на Авангардной улице детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения (на 250 коек) ГБУЗ «Детская городская больница № 1», высокотехнологичного медицинского корпуса городской больница № 15», а также реконструкции в поселке Песочный здания для размещения амбулаторно-поликлинического учреждения с дневным стационаром на 120 коек.



Также в комитет объяснили, почему с детсадовских строек, наоборот, снимут 1,37 млрд. Это связано с экономией в связи с уточнением стоимости строительства по результатам корректировки проектно-сметной документации и уточнением стоимости по факту заключения договоров на технологическое присоединение с ресурсоснабжающими организациями. Впрочем, если говорить о городских дошкольных стройках, то в 2025 году почти такую же сумму им добавят.



Энергетика и ЖКХ





Комитет по энергетике один из немногих, кто наоборот, потеряет при корректировке бюджета — без малого 5 млрд рублей. Полтора миллиарда в рамках адресной инвестпрограммы снимают с трат на функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также 2,7 млрд рублей — с систем теплоснабжения.



Жилкому, напротив, добавят 6,4 млрд рублей. Из них 2,8 — на субсидии теплоснабжающим организациям за недополученные из-за льготных тарифов доходы за текущий и прошлый годы. Напомним, в этом году тарифы на отопление в июле решили не повышать, так что изначально было понятно, что бюджету придется как-то компенсировать это тепловикам.



В проекте корректировки значится еще один интересный пункт. Тарифы заморозили не только на отопление, но и на вывоз мусора, так что впервые в истории аналогичную субсидию получит Невский экологический оператор, но состоится это в 2025 году. Пока же, как говорится в документах, вопрос с мусорным оператором решают иначе. Дело в том, что в 2023 году город выкупил облигации НЭО, но выплаты по ним на 1,6 млрд рублей теперь предполагается рассрочить до 2040 года.



Администрациям районов в сумме добавят еще почти 60 млн рублей на содержание защитных сооружений гражданской обороны. В Петербурге за их состояние теперь отвечают районные жилищные агентства.



Дороги и транспорт





Комтрансу добавляют 5,4 млрд рублей, почти все это - субсидии городским предприятиям. В частности, субсидия метрополитену, “Горэлектротрансу” и “Пассажиравтотрансу” растет на 607 млн, 192 млн и 684 млн рублей. Это немалые суммы, они позволяют компенсировать расходы перевозчиков, которые оказывают услуги по льготным тарифам. Но в проекте вообще не просматриваются те 2,2 млрд, которые комитет ждал, чтобы индексировать зарплаты водителям. Это большая проблема отрасли, перевозчики не могут предложить конкурентных зарплат по сравнению с логистическими и даже курьерскими компаниями.





Еще почти 680 млн добавят Транспортной концессионной компании, которая возит пассажиров в трамваях “Чижик”. 3 млрд дополнительно пойдут в уставный капитал “Горэлектротранса”, но это не зарплаты, а расходы на модернизацию инфраструктуры и подвижного состава.



Насколько можно судить, расходы на самую многострадальную статью в Петербурге - строительство метро - сокращаются, освоить 30 млрд рублей не выйдет. Соответствующая строчка похудела на 4,5 млрд и переехала от КРТИ к комстрою. Именно у него на подземку в итоге за год закладывают порядка 19,2 млрд. Правда еще 4,5 млрд - инфраструктурный кредит от федерального центра на участок коричневой линии “Казаковская” - “Путиловская”, который, как стало известно не так давно, введут в эксплуатацию не в 2024-м, как собирались, а в 2025-м. Плюс 1,7 млрд - такой же кредит на оранжевый участок ”Спасская” - “Горный институт”; его точно ждут до конца года, но конкретики по датам все еще нет.

