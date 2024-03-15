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    Бросила коктейль Молотова у школы в Петербурге

    Из Резервного фонда Петербурга в прошлом году потратили 34 млрд. У депутатов были вопросы к прозрачности

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    20 комментариев

    Из Резервного фонда Петербурга в прошлом году были распределены 34 млрд. Это следует из законопроекта об исполнении бюджета города в 2023 году. Документ опубликован 15 марта.

    Согласно ему, в Резервном фонде к концу года осталось 15,7 млрд. Исходя из того, что полный объем составлял 50 млрд, можно сделать вывод, что потратили 34,3 млрд рублей.

    Напомним, из Резервного фонда в том числе финансируются мероприятия, связанные с проведением специальной операции, однако объем этих расходов не раскрывается. На это, в частности, обращал внимание депутат ЗакСа Борис Вишневский. Губернатор Александр Беглов отвечал, что суммы не афишируют по соображениям безопасности, но от депутатов у исполнительной власти секретов нет.

    Ранее Беглов также сообщал, что на выплаты участникам СВО и их семьям в 2023 году заложили 5 млрд рублей. В законопроекте об исполнении бюджета значится, что на 5,2 млрд исполнены расходы «на предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с п. 10–20 статьи 8 Социального кодекса Санкт-Петербурга»: именно по ней проходили такие выплаты.

    В отчете об исполнении бюджета значатся отдельно выплаты за счет Резервного фонда Правительства РФ. На специализированную медицинскую помощь в период проведения СВО был направлен 131 млн рублей, на создание новых мест в школах — 1,3 млрд; 17 млн — на пособия пострадавшим от теракта 2 апреля, в котором погиб Владлен Татарский; 200 тыс. — на компенсации пострадавшему юрлицу.

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    Комментарии 20

    забыл все15 Мар 2024 в 16:25
    на две трехэтажки в Марике?))
    +0−0
    Гость15 Мар 2024 в 16:23
    Только у одного депутата были вопросы - Бориса Вишневского от Яблока. Единственный нормальный депутат в Заксе. Все остальные подвязались как соучастники.
    +3−0
    26078660115 Мар 2024 в 16:21
    .., но им быстро всё разъяснили.
    +2−0
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