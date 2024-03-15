Из Резервного фонда Петербурга в прошлом году потратили 34 млрд. У депутатов были вопросы к прозрачности

Из Резервного фонда Петербурга в прошлом году были распределены 34 млрд. Это следует из законопроекта об исполнении бюджета города в 2023 году. Документ опубликован 15 марта.



Согласно ему, в Резервном фонде к концу года осталось 15,7 млрд. Исходя из того, что полный объем составлял 50 млрд, можно сделать вывод, что потратили 34,3 млрд рублей.

Напомним, из Резервного фонда в том числе финансируются мероприятия, связанные с проведением специальной операции, однако объем этих расходов не раскрывается. На это, в частности, обращал внимание депутат ЗакСа Борис Вишневский. Губернатор Александр Беглов отвечал, что суммы не афишируют по соображениям безопасности, но от депутатов у исполнительной власти секретов нет.