Секретов нет. Беглов не сказал, сколько город тратит на СВО, но объяснил, как это узнать

Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал раскрывать полную сумму расходов, которую город запланировал на задачи, связанные со специальной военной операцией на Украине, в
Ранее Александр Беглов сообщил, что на выплаты участникам СВО город потратит
Траты, связанные со спецоперацией, в том числе поддержка семьям участников спецоперации и расходы на восстановление Мариуполя, финансируются как из бюджетных, так и внебюджетных источников, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. В том числе на это идут деньги из резервного фонда Петербурга, который в
Борис Вишневский в своем выступлении возразил, что депутатам не требуется специальный допуск, чтобы ознакомиться с документами с грифом «для служебного пользования». Однако эти сведения нельзя копировать и распространять, а значит горожане не смогут узнать о расходах на СВО.