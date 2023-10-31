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    Секретов нет. Беглов не сказал, сколько город тратит на СВО, но объяснил, как это узнать

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал раскрывать полную сумму расходов, которую город запланировал на задачи, связанные со специальной военной операцией на Украине, в 2024 году. Доступ к информации закрыт по соображениям безопасности, пояснил он, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского в ходе пленарной сессии Законодательного собрания 31 октября. Однако «у исполнительной власти от депутатов нет никаких секретов», подчеркнул губернатор. По его словам, любой желающий может ознакомиться с данными закрытыми статьями, но для этого нужно оформить допуск, который «накладывает ограничения».

    Ранее Александр Беглов сообщил, что на выплаты участникам СВО город потратит 5 млрд рублей в 2024 году.

    Траты, связанные со спецоперацией, в том числе поддержка семьям участников спецоперации и расходы на восстановление Мариуполя, финансируются как из бюджетных, так и внебюджетных источников, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. В том числе на это идут деньги из резервного фонда Петербурга, который в 2024 году составит 50 млрд рублей, сказал он. «Это дает возможность гибко принимать решения», — отметил Корабельников. Если эти средства будут не востребованы, они не пропадут, пойдут на сокращение дефицита бюджета, пояснил вице-губернатор.

    Борис Вишневский в своем выступлении возразил, что депутатам не требуется специальный допуск, чтобы ознакомиться с документами с грифом «для служебного пользования». Однако эти сведения нельзя копировать и распространять, а значит горожане не смогут узнать о расходах на СВО.

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