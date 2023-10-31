Секретов нет. Беглов не сказал, сколько город тратит на СВО, но объяснил, как это узнать

Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал раскрывать полную сумму расходов, которую город запланировал на задачи, связанные со специальной военной операцией на Украине, в 2024 году . Доступ к информации закрыт по соображениям безопасности, пояснил он, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского в ходе пленарной сессии Законодательного собрания 31 октября . Однако «у исполнительной власти от депутатов нет никаких секретов», подчеркнул губернатор. По его словам, любой желающий может ознакомиться с данными закрытыми статьями, но для этого нужно оформить допуск, который «накладывает ограничения».



Ранее Александр Беглов сообщил, что на выплаты участникам СВО город потратит 5 млрд рублей в 2024 году .

Траты, связанные со спецоперацией, в том числе поддержка семьям участников спецоперации и расходы на восстановление Мариуполя, финансируются как из бюджетных, так и внебюджетных источников, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. В том числе на это идут деньги из резервного фонда Петербурга, который в 2024 году составит 50 млрд рублей, сказал он. «Это дает возможность гибко принимать решения», — отметил Корабельников. Если эти средства будут не востребованы, они не пропадут, пойдут на сокращение дефицита бюджета, пояснил вице-губернатор.

