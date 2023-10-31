В Петербурге увеличат расходы на единовременные выплаты участникам спецоперации

Ко второму чтению проекта петербургского бюджета 2024 года расходы на единовременные выплаты участникам СВО и их семьям увеличат на 2 млрд рублей. Сейчас в документе значится 3 млрд.



О планах внести изменения ко второму чтению рассказал губернатор Александр Беглов во вторник, 31 октября, представляя проект бюджета в ЗакСе.

Речь о выплатах, которые идут через комитет по соцполитике — в частности, при заключении контракта. Некоторые меры, такие как бесплатный проезд или школьное питание для членов семей участников СВО, вынесены в отдельные статьи расходов. Кроме того, значительная часть финансирования, связанного со спецоперацией, идет из Резервного фонда.