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    В Петербурге увеличат расходы на единовременные выплаты участникам спецоперации

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    Ко второму чтению проекта петербургского бюджета 2024 года расходы на единовременные выплаты участникам СВО и их семьям увеличат на 2 млрд рублей. Сейчас в документе значится 3 млрд.

    О планах внести изменения ко второму чтению рассказал губернатор Александр Беглов во вторник, 31 октября, представляя проект бюджета в ЗакСе.

    Речь о выплатах, которые идут через комитет по соцполитике — в частности, при заключении контракта. Некоторые меры, такие как бесплатный проезд или школьное питание для членов семей участников СВО, вынесены в отдельные статьи расходов. Кроме того, значительная часть финансирования, связанного со спецоперацией, идет из Резервного фонда.

    Ранее в Петербурге увеличили расходы на такие же единовременные выплаты в 2023 году — до 1,5 млрд рублей.

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    Выплаты участникам спецоперации
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