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    На выплаты контрактникам и их семьям в 2024 году в Петербурге заложат 3 млрд рублей

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    В проекте бюджета 2024 года заложено 3 млрд рублей на социальные выплаты в рамках поддержки участников СВО. Об этом рассказал 20 сентября вице-губернатор Алексей Корабельников.

    По словам чиновника, в эту сумму входят, в частности, выплаты через комитет по соцполитике, которые положены при заключении контракта, выплаты семьям погибших и другие. Часть будет вынесена в отдельные строки — такие как бесплатный проезд или школьное питание для детей военнослужащих. При необходимости отчисления увеличат.

    Впрочем, Корабельников подтвердил, что значительная часть финансирования идет через Резервный фонд, который снова запланирован в размере 50 млрд рублей. Ранее «Фонтанка» писала, что средства оттуда идут в фонд «Победа».

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