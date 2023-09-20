На выплаты контрактникам и их семьям в 2024 году в Петербурге заложат 3 млрд рублей

В проекте бюджета 2024 года заложено 3 млрд рублей на социальные выплаты в рамках поддержки участников СВО. Об этом рассказал 20 сентября вице-губернатор Алексей Корабельников.



По словам чиновника, в эту сумму входят, в частности, выплаты через комитет по соцполитике, которые положены при заключении контракта, выплаты семьям погибших и другие. Часть будет вынесена в отдельные строки — такие как бесплатный проезд или школьное питание для детей военнослужащих. При необходимости отчисления увеличат.

Впрочем, Корабельников подтвердил, что значительная часть финансирования идет через Резервный фонд, который снова запланирован в размере 50 млрд рублей. Ранее «Фонтанка» писала, что средства оттуда идут в фонд «Победа».