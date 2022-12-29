В Смольном рассказали, на что тратили резервный фонд в 2022 году. СВО не упоминалась

Средства резервного фонда Петербурга в 2022 году в основном тратили на борьбу с COVID-19 и поддержку городской экономики. Об этом заявил 29 декабря вице-губернатор Алексей Корабельников в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос «Фонтанки» об основных направлениях расходов и доле в них трат, связанных с военной операцией на Украине.
«Резервный фонд — это инструмент правительства, который предназначен для решения непредвиденных задач. В этом году было много вызовов, на которые пришлось отвечать. Никуда не ушел ковид. Значимые расходы шли на поддержку работников здравоохранения и создание новой инфраструктуры, в частности новый корпус Александровской больницы был недавно открыт губернатором», — сказал Корабельников.
Также, по его словам, возникла новая необходимость в поддержке экономики города. «События после 24 февраля потребовали реакции со стороны правительства», — отметил он. Например, средства из резервного фонда шли на докапитализацию фондов поддержки промышленности и кредитования малого и среднего бизнеса. «Был ряд решений в отношении дополнительных мер социальной поддержки», — добавил вице-губернатор.
«Более подробно мы по резервному фонду отчитаемся, когда год закончится, всю информацию подробно представим и в Законодательное собрание», — подчеркнул Алексей Корабельников.
Ранее власти города заявляли, что через фонд «Победа» финансируется восстановление Мариуполя, однако не назвали бюджетную строчку, откуда выделяются средства. Депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщал со ссылкой на ответ вице-губернатора Валерия Пикалева, что именно из резфонда выплачивалось по 300 тысяч контрактникам, записавшимся в «именные батальоны».
В 2023 году резервный фонд города увеличится сразу до 50 млрд рублей. В Смольном необходимость такого решения объясняли софинансированием выплаты универсального социального пособия семьям с детьми.