В Смольном рассказали, на что тратили резервный фонд в 2022 году. СВО не упоминалась

Средства резервного фонда Петербурга в 2022 году в основном тратили на борьбу с COVID-19 и поддержку городской экономики. Об этом заявил 29 декабря вице-губернатор Алексей Корабельников в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос «Фонтанки» об основных направлениях расходов и доле в них трат, связанных с военной операцией на Украине.



«Резервный фонд — это инструмент правительства, который предназначен для решения непредвиденных задач. В этом году было много вызовов, на которые пришлось отвечать. Никуда не ушел ковид. Значимые расходы шли на поддержку работников здравоохранения и создание новой инфраструктуры, в частности новый корпус Александровской больницы был недавно открыт губернатором», — сказал Корабельников.

