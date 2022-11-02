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    Беглов предлагает увеличить резервный фонд до 50 млрд в 2023 году. Теперь из него финансируют Мариуполь и не только

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    В губернаторской поправке к проекту петербургского бюджета 2023 года предложено увеличить размер резервного фонда на 20 млрд. В первом варианте была сумма в 30 млрд.

    Текст поправки опубликован 2 ноября. Согласно ему, размер резервного фонда составит 50 млрд рублей, это рекорд.

    Напомним, ранее депутаты обратились к губернатору с просьбой направлять деньги резервного фонда на нужды мобилизованных. После этого в госпрограмму Петербурга было решено вписать расходы на мобилизационные мероприятия; кроме того, там появилось пояснение, что теперь средства резервного фонда можно направлять в фонд «Победа» «на реализацию мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов». Ранее сообщалось, что через этот фонд город финансирует восстановление Мариуполя.

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