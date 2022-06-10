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    Петербургский фонд, через который будут финансировать восстановление Мариуполя, возглавил чиновник из строительной отрасли

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    4 комментария

    Петербургский фонд «Победа» сменил руководителя. Именно через этот фонд петербургская администрация собирается восстанавливать Мариуполь.

    Как стало известно «Фонтанке» 10 июня, вместо председателя совета ветеранов Василия Волобуева фонд теперь будет возглавлять Андрей Полевой. По данным нашего издания, он является также заместителем управляющего по строительству фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного комитету по строительству Санкт-Петербурга.

    Полевой ранее был совладельцем компании «РосСтройПроект», которая входит в группу компаний «РосСтройИнвест». Бывший совладелец «РосСтройИнвеста» Игорь Креславский сейчас возглавляет комитет по строительству.

    Кроме того, фонд сменил название: теперь в нём указано, что его профильной деятельностью является также поддержка граждан.

    Фонд «Победа» был создан с целью информационно-просветительской работы среди подростков и молодежи по вопросам, связанным с Великой Отечественной. Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал, что именно через этот фонд планируется собирать деньги на восстановление Мариуполя. Туда смогут отправлять средства и частные компании, и государственные.

    На этой неделе законодательное собрание приняло поправки к законопроекту о поддержке некоммерческих организаций, разрешив Смольному поддержать НКО, которые занимаются не только социально-экономическим развитием Петербурга, но и других регионов.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. Он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района города.

    Северная столица обязалась помочь городу. Оценить масштабы разрушений в Мариуполе можно на видео, опубликованном в начале июня Следственным комитетом РФ.

    6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Петербурга.

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    Комментарии (4)

    274495836
    И кремль и смольный как всегда очень внимательно выслушали жителей города на предмет желания скинуться. Для стройки в местах, где никто из доноров не бывал.
    Может беглову устроить экскурсию по Питеру? Показать места, где не плохо бы приложить деньги и труд комитета по строительству и прочему капремонту?
    Otkating
    Пропал город.
    264653831
    так и не понял зачем разрушили и население убежало и сейчас за наши деньги будут восстанавливать и кто ответит за этот беспредел?
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