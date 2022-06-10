Петербургский фонд, через который будут финансировать восстановление Мариуполя, возглавил чиновник из строительной отрасли

Как стало известно «Фонтанке» 10 июня, вместо председателя совета ветеранов Василия Волобуева фонд теперь будет возглавлять Андрей Полевой. По данным нашего издания, он является также заместителем управляющего по строительству фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного комитету по строительству Санкт-Петербурга.

Полевой ранее был совладельцем компании «РосСтройПроект», которая входит в группу компаний «РосСтройИнвест». Бывший совладелец «РосСтройИнвеста» Игорь Креславский сейчас возглавляет комитет по строительству.

Кроме того, фонд сменил название: теперь в нём указано, что его профильной деятельностью является также поддержка граждан.

Фонд «Победа» был создан с целью информационно-просветительской работы среди подростков и молодежи по вопросам, связанным с Великой Отечественной. Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал, что именно через этот фонд планируется собирать деньги на восстановление Мариуполя. Туда смогут отправлять средства и частные компании, и государственные.