Петербургская делегация во главе с Бегловым ознакомилась с фронтом восстановительных работ в Мариуполе

«После подписания соглашения об установлении побратимских связей между городами члены петербургской делегации осмотрели объекты, которые подлежат восстановлению. Среди них — Донецкий академический областной драматический театр (Мариуполь), парк вокруг него, филармония, спорткомплекс», — сообщает пресс-служба Смольного.

Петербургские специалисты во главе с губернатором Александром Бегловым посетили Мариуполь и Донецк. Об итогах поездки Смольный сообщает 1 июня.

Александр Беглов также посетил мариупольскую школу на 1200 человек, которая открылась первой после взятия города под контроль российскими вооруженными силами. В качестве подарков дети получили письменные принадлежности и планшеты.

«Порядка 500 детей из Мариуполя приедут на летние каникулы в Петербург. Также ждем выпускников на праздник «Алые паруса». Каждой мариупольской школе будет помогать одна из петербургских», — сказал градоначальник Беглов.

О том, что Петербург и Мариуполь станут побратимами, стало известно 24 мая. Городские чиновники уже объявили, что Петербург поможет восстановлению побратима. На это в том числе будут выделены бюджетные средства, хотя механизм пока неясен.