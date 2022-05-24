Петербургу выпал Мариуполь. Как российские регионы будут помогать разрушенному Донбассу

Александр Беглов в ближайшее время подпишет соглашение с руководством Мариуполя, а бюджет Петербурга начнёт тратить деньги на разрушенный город.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться





Об установлении побратимских связей между Петербургом и Мариуполем, сообщила пресс-служба Александра Беглова 24 мая. Решение было принято по итогам телефонного разговора губернатора Петербурга с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко. До этого о распределении между регионами шефства над бывшими украинскими городами объявил замглавы администрации президента Сергей Кириенко.



«Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и др», — сказал губернатор Александр Беглов, комментируя предстоящее братание городов.

Как говорил в апреле назначенный мэром Мариуполя Иващенко, 15–20% жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению, а до 70% домов получили «те или иные разрушения». По его словам, город покинули 200 тысяч человек, остались в нем как минимум 300 тысяч. Признанный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%, причем 40% восстановлению, по его данным, не подлежало.

О том, что российские регионы возьмут шефство над территориями Донецкой и Луганской народных республик, заявил 19 мая, выступая в ходе марафона «Новые горизонты», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он заявил, что это решение президента России Владимира Путина, добавив, что у жителей Донбасса будет возможность определить свою судьбу самостоятельно. Совещание о распределении регионов, по словам собеседников «Фонтанки», прошло в середине мая. «По итогам уже приняты первые решения. Но в дальнейшем каждому региону достанется какое-то из поселений и городов. Исключение составит Хакассия, её возглавляет губернатор не из «Единой россии»», — рассказал высокопоставленный чиновник в Москве.

По словам источников «Фонтанки» в полпредстве, до последнего момента решение о том, какой регион достанется Петербургу, было под вопросом. «Мариуполь долго брали, потом Азовсталь чистили. С оглашением решения тянули, пока не закончатся полностью боевые действия», — отметил собедник. Как именно будет организована помощь, пока под вопросом. «Дело в том, что есть сложности финансирования из региональных бюджетов проектов не в России. Но этот вопрос обсуждается в Москве, должны вскоре найти выход», — добавил чиновник. Ещё один собеседник «Фонтанки» отметил, что сейчас рассматривается вопрос о создании специального фонда, через который будет идти финансирование, в том числе планируется, что деньги туда будут направлять и частные компании. Другой вариант — издание специального указа президентом, благодаря которому регионы смогут финансировать поставки в Донбасс.

Депутат Государственной думы Михаил Романов сообщил «Фонтанке», что на федеральном уровне готовы к изменению законодательства: «Петербург уже помогает Мариуполю, привлекая бизнес. Много предприятий строительного бизнеса готовы помогать строительными материалами. Что касается бюджетных инвестиций, то для этого будет создана правовая база». Какие именно планируется внести поправки в закон, он не уточнил. Помимо Петербурга известно о том, что Москва станет куратором Донецка и Луганска. Свердловская область взяла шефство и поможет в восстановлении Макеевки. А приморская гуманитарная миссия уже побывала в Торезе, городе Донецкой Народной Республики, и в ближайшее время с Дальнего Востока будет помогать восстановлению города.

Ленинградской области досталось Енакиево в Донецкой народной республике. На майских праздниках туда уже приезжала делегация от правительства Ленобласти. Как рассказал 47news мэр Енакиево Роман Храменков, чиновники достигли договорённости, что Ленобласть привезёт и разместит у них модульный асфальтный завод. «У нас дороги разрушены примерно процентов на 70, ничего же не ремонтировалось долгие годы. Так что асфальт нам нужен очень. Всю технику должны привезти, фрезера и тому подобное», — заявил он. Также в Енакиево поедут мусоровозы, экскаваторы, погрузчики, комбайны, машины для подметания и уборки улиц. Для восстановления города планируется привезти из области шифер, цемент, гвозди, подкладочный материал, а также трубы и запорную арматуру. Ленобласть также пообещала для всех 27 компьютерных классов местных школ закупить компьютеры, в каждый — по 15 штук.

В аппарате вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, который на данный момент отвечает за коммуникацию с Мариуполем, пока не смогли сообщить «Фонтанке», что именно Петербург планирует отправлять в качестве помощи. Также не смогли ответить на этот вопрос в аппарате строительного вице-губернатора Николая Линченко.

Ксения Клочкова, для «Фонтанки.ру»