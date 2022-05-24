Петербург поможет восстановить Мариуполь

Санкт-Петербург и Мариуполь в ближайшее время подпишут соглашение об установлении между ними побратимских связей. Как заявил Александр Беглов, Петербург готов в том числе помочь восстановить город. Информация об этом появилась 24 мая на сайте Смольного.

«Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других», — заявил Беглов.

Пресс-служба администрации Петербурга отмечает, что решение подписать это соглашение было принято во время телефонной беседы между Александром Бегловым, главой ДНР Денисом Пушилиным и мэром Мариуполя Константином Иващенко.