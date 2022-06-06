Это только начало. В Мариуполь привезли строительную технику, автобусы и специалистов из Петербурга

Петербург начал оказывать помощь в восстановлении города-побратима Мариуполя. Из Северной столицы к берегам Азовского моря прибыли специалисты и техника, сообщает 6 июня пресс-служба Смольного.
Первая колонна приехала в понедельник, в ее составе 42 единицы техники — самосвалы, погрузчики, краны, а также 67 специалистов. Началось возведение строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района.
Сейчас в городе уже стартовал вывоз бытового мусора. Кроме того, на маршруты вышли четыре привезенных из Петербурга пассажирских автобуса. Отмечается, что это лишь первый этап помощи побратиму.
Автор: Мариуполь | Портал | ДНР / vk.com
«Петербургская техника уже начала работать в Мариуполе. Нашим специалистам предстоит очень большая работа — помочь мариупольцам восстановить их замечательный город. Необходимо установить связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры», — сказал губернатор Александр Беглов. Он добавил, что мариупольских выпускников 24 июня ждут на празднике «Алые паруса».
Ранее «Фонтанка» писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соглашение с недавно назначенным ДНР главой администрации Мариуполя Константином Иващенко об установлении побратимских отношений между городами. Северная столица обязалась помочь городу. Оценить масштабы разрушений в Мариуполе можно на видео, опубликованном в начале июня Следственным комитетом РФ.