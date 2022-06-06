Это только начало. В Мариуполь привезли строительную технику, автобусы и специалистов из Петербурга

Петербург начал оказывать помощь в восстановлении города-побратима Мариуполя. Из Северной столицы к берегам Азовского моря прибыли специалисты и техника, сообщает 6 июня пресс-служба Смольного.

Первая колонна приехала в понедельник, в ее составе 42 единицы техники — самосвалы, погрузчики, краны, а также 67 специалистов. Началось возведение строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района.



Сейчас в городе уже стартовал вывоз бытового мусора. Кроме того, на маршруты вышли четыре привезенных из Петербурга пассажирских автобуса. Отмечается, что это лишь первый этап помощи побратиму.

