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    Мобилизация

    Мобилизацию и восстановление Мариуполя за счет резервного фонда вписывают в госпрограмму Петербурга

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    39 комментариев

    Смольный вносит изменения в госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге». В нее включают мобилизацию и официальные субсидии фонду «Победа» — и теперь уже ясно, что это средства резервного фонда.

    Проект постановления опубликован накануне. В мероприятия программы вписывают «содействие укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов», а также «создание условий для государственной и общественной безопасности, осуществление мер по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в необходимом объеме».

    Кроме того, появился новый пункт: «Предоставление субсидии Межрегиональному Санкт-Петербурга и Ленинградской области фонду победы в Великой Отечественной войне и поддержки граждан «ПОБЕДА» на реализацию мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов». Именно через фонд «Победа», как сообщал Смольный, финансируется восстановление Мариуполя, однако чиновники всегда избегали ответа на вопрос — откуда конкретно наполняется этот фонд. Теперь же в программе будет четко прописано, что субсидии происходят за счет резервного фонда Смольного.

    Напомним, в действующей редакции бюджета 2022 года резервный фонд составляет 27,5 млрд рублей, однако его собираются увеличить на 15 млрд после того, как депутаты попросили расходовать его средства на нужды мобилизованных. В проекте бюджета 2023 года резервный фонд установлен на уровне 30 млрд.

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    Комментарии 39

    Kezevo22 Окт 2022 в 20:00
    Линию Трамвая чижик то хоть дотянут до Мариуполя?)
    +0−0
    Dmitry Antonov22 Окт 2022 в 19:59
    Бла, бла, бла.
    Почему, не понимаю, потомки Козьмы Пруткова, через столетия, не могут научиться смотреть в корень: почему и отчего нужно восстанавливать этот город?
    +0−0
    Memory1722 Окт 2022 в 18:18
    В ожидании скорого и неизбежного отрицательного наступления воровать будут беспредельно.
    +4−0
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