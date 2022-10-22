Мобилизацию и восстановление Мариуполя за счет резервного фонда вписывают в госпрограмму Петербурга

Смольный вносит изменения в госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге». В нее включают мобилизацию и официальные субсидии фонду «Победа» — и теперь уже ясно, что это средства резервного фонда.



Проект постановления опубликован накануне. В мероприятия программы вписывают «содействие укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов», а также «создание условий для государственной и общественной безопасности, осуществление мер по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в необходимом объеме».

