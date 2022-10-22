Мобилизацию и восстановление Мариуполя за счет резервного фонда вписывают в госпрограмму Петербурга

Смольный вносит изменения в госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге». В нее включают мобилизацию и официальные субсидии фонду «Победа» — и теперь уже ясно, что это средства резервного фонда.
Проект постановления опубликован накануне. В мероприятия программы вписывают «содействие укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов», а также «создание условий для государственной и общественной безопасности, осуществление мер по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в необходимом объеме».
Кроме того, появился новый пункт: «Предоставление субсидии Межрегиональному Санкт-Петербурга и Ленинградской области фонду победы в Великой Отечественной войне и поддержки граждан «ПОБЕДА» на реализацию мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов». Именно через фонд «Победа», как сообщал Смольный, финансируется восстановление Мариуполя, однако чиновники всегда избегали ответа на вопрос — откуда конкретно наполняется этот фонд. Теперь же в программе будет четко прописано, что субсидии происходят за счет резервного фонда Смольного.
Напомним, в действующей редакции бюджета 2022 года резервный фонд составляет 27,5 млрд рублей, однако его собираются увеличить на 15 млрд после того, как депутаты попросили расходовать его средства на нужды мобилизованных. В проекте бюджета 2023 года резервный фонд установлен на уровне 30 млрд.