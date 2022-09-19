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    Не из бюджета. В Смольном заявили, что в структуре городских расходов нет помощи Мариуполю

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    Восстановление социальной инфраструктуры Мариуполя и гуманитарная помощь его жителям не финансируются по ведомственной структуре из бюджета Петербурга. Об этом сообщил 19 сентября вице-губернатор Николай Линченко в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в городском парламенте Бориса Вишневского.

    Судя по формулировке, которую избрал чиновник, из резервного фонда Санкт-Петербурга деньги на Мариуполь тоже не выделяются, так как у него тоже есть своя строчка в ведомственной структуре расходов (он пока составляет 27,5 млрд рублей в текущей версии бюджета-2022).

    Ранее Вишневский уже обращался в Смольный с вопросом об источниках финансирования восстановительных работ в Мариуполе. 16 июня парламентарий получил довольно общий ответ, в котором говорилось, что направлять деньги городу-побратиму будут «в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства».

    В августе вице-губернатор Алексей Корабельников подтвердил в интервью «Фонтанке», что бюджетное законодательство позволяет выделять деньги на стройку в зарубежном городе. «Финансирование мероприятий по восстановлению города (Мариуполя. — Прим. ред.) осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников», — отметил чиновник.

    В начале июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем и анонсировал помощь петербургских властей в восстановлении города. Всего, как отмечали в Смольном, в Мариуполь поедет около тысячи петербуржцев. В город уже прибыли специалисты, автобусы и строительная техника. К 1 сентября были восстановлены три детских сада и три школы.

    На выходных в честь Дня города в Мариуполе открыли фонтан и памятник Александру Невскому, в церемонии участвовал Александр Беглов.

    Еще весной было принято решение о том, что средства на восстановление будут собирать через фонд «Победа», Беглов говорил и об участии бюджета.

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