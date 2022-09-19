Не из бюджета. В Смольном заявили, что в структуре городских расходов нет помощи Мариуполю

Восстановление социальной инфраструктуры Мариуполя и гуманитарная помощь его жителям не финансируются по ведомственной структуре из бюджета Петербурга. Об этом сообщил 19 сентября вице-губернатор Николай Линченко в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в городском парламенте Бориса Вишневского.



Судя по формулировке, которую избрал чиновник, из резервного фонда Санкт-Петербурга деньги на Мариуполь тоже не выделяются, так как у него тоже есть своя строчка в ведомственной структуре расходов (он пока составляет 27,5 млрд рублей в текущей версии бюджета-2022).

