Не из бюджета. В Смольном заявили, что в структуре городских расходов нет помощи Мариуполю

Восстановление социальной инфраструктуры Мариуполя и гуманитарная помощь его жителям не финансируются по ведомственной структуре из бюджета Петербурга. Об этом сообщил 19 сентября вице-губернатор Николай Линченко в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в городском парламенте Бориса Вишневского.
Судя по формулировке, которую избрал чиновник, из резервного фонда Санкт-Петербурга деньги на Мариуполь тоже не выделяются, так как у него тоже есть своя строчка в ведомственной структуре расходов (он пока составляет 27,5 млрд рублей в текущей версии бюджета-2022).
Ранее Вишневский уже обращался в Смольный с вопросом об источниках финансирования восстановительных работ в Мариуполе. 16 июня парламентарий получил довольно общий ответ, в котором говорилось, что направлять деньги городу-побратиму будут «в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства».
В августе вице-губернатор Алексей Корабельников подтвердил в интервью «Фонтанке», что бюджетное законодательство позволяет выделять деньги на стройку в зарубежном городе. «Финансирование мероприятий по восстановлению города (Мариуполя. — Прим. ред.) осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников», — отметил чиновник.