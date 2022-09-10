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    Беглов показал автобусы, которые приехали из Петербурга в Мариуполь

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    В Мариуполь прибыли 12 автобусов из Петербурга, вскоре они выйдут на маршруты. Об этом 10 сентября сообщил губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале.

    Судя по опубликованному видео, к берегам Азовского моря отправили старые белые автобусы. Скоро Северная столица передаст городу-побратиму еще 18 машин, они пока проходят подготовку.

    Александр Беглов / Telegram

    Всего Мариуполь получит 100 петербургских автобусов, 34 из них уже работают на линии. Тем временем Беглов напомнил, что в 2022 году город на Неве «обновил свой парк более чем на 200 автобусов».

    Об отправке 12 автобусов в Мариуполь пресс-служба Смольного сообщила накануне. По данным «Фонтанки», уехали автобусы марки «Нефаз», вся партия должна составить 30 единиц.

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