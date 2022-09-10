Беглов показал автобусы, которые приехали из Петербурга в Мариуполь

В Мариуполь прибыли 12 автобусов из Петербурга, вскоре они выйдут на маршруты. Об этом 10 сентября сообщил губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале.



Судя по опубликованному видео, к берегам Азовского моря отправили старые белые автобусы. Скоро Северная столица передаст городу-побратиму еще 18 машин, они пока проходят подготовку.

