Петербург отправил в Мариуполь больше десятка автобусов

Петербург отправил в Мариуполь 12 автобусов в качестве помощи. Еще 18 на очереди.
О планах помощи Мариуполю 9 сентября сообщила пресс-служба Смольного. По данным «Фонтанки», уехали автобусы марки «Нефаз», вся партия должна составить 30 единиц.
Судя по сообщениям городского правительства, это не первая отправка. Всего Петербург хотел помочь Мариуполю сотней автобусов. Кроме того, шла речь о восстановлении трамвайного движения силами «Горэлектротранса». Пока что шесть вагонов предприятия были переданы Ленобласти, которая в свою очередь отправила их в Енакиево, восстановление которого курирует регион.