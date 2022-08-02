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    Смольный: Петербург передаст Мариуполю 100 автобусов, в следующем году пустят трамвай

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    Петербург передаст городу-побратиму Мариуполю 100 автобусов и поможет восстановить трамвайное движение. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

    Там рассказали, что с начала июня ГУП «Пассажиравтотранс» уже отправил к берегам Азовского моря 34 машины, оставшиеся планируют передать до конца сентября. Первый восстановленный трамвайный маршрут хотят запустить в 2023 году.

    Отчитались в администрации Петербурга и об объемах гуманитарной помощи. С первых дней спецоперации город отправил Донбассу 51 тонну гумпомощи, прежде всего, комплекты продуктовых и гигиенических наборов.

    В Ленобласти тем временем продолжают оставаться беженцы из Мариуполя. Многие из них находятся в растерянности и пока не понимают, что делать дальше. Читайте о них на «Фонтанке».

    В начале июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем и анонсировал помощь петербургских властей в восстановлении города. Всего, как отмечали в Смольном, в Мариуполь поедет около тысячи петербуржцев. В город уже прибыли специалисты, автобусы и строительная техника.

    По оценкам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, городская инфраструктура повреждена на 90%, при этом чуть меньше половины от этого числа не подлежит восстановлению. Как отмечал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, Ленинград после немецкой блокады был сохранен лучше, чем Мариуполь после последних событий.

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