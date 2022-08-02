Смольный: Петербург передаст Мариуполю 100 автобусов, в следующем году пустят трамвай

Петербург передаст городу-побратиму Мариуполю 100 автобусов и поможет восстановить трамвайное движение. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Смольного.



Там рассказали, что с начала июня ГУП «Пассажиравтотранс» уже отправил к берегам Азовского моря 34 машины, оставшиеся планируют передать до конца сентября. Первый восстановленный трамвайный маршрут хотят запустить в 2023 году.



Отчитались в администрации Петербурга и об объемах гуманитарной помощи. С первых дней спецоперации город отправил Донбассу 51 тонну гумпомощи, прежде всего, комплекты продуктовых и гигиенических наборов.

